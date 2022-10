© Copyright : UEMF

L'Université Euromed de Fès a été désignée lauréate du prix «Campus responsable de l'année», lors de la cérémonie organisée à Paris, le mardi 4 octobre 2022, sous la présidence effective de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du gouvernement français.

La 8e édition des Trophées des campus responsables, qui vise à récompenser les établissements d’enseignement supérieur (universités et grandes écoles), a désigné l’UEMF en première position du palmarès des établissements responsables. Ce trophée met en lumière les établissements ayant mis en œuvre, au sein de leur campus, les projets de développement durable les plus inspirants et les plus innovants. La catégorie «Etablissement responsable de l’année» récompense l’engagement de l'UEMF vers les ODD et son impact durable pour devenir une organisation responsable vis-à-vis des enjeux de la transition dans quatre domaines principaux.



• Leadership et gouvernance

• Immobilier et opérations

• Apprentissage, enseignement et recherche

• Partenariat et engagement.

Après avoir remporté en 2021, le label «Innovation responsable», l’Université Euromed de Fès est lauréate en 2022 dans la catégorie «Campus responsable de l’année» et ce, en se classant en tête des établissements français et canadiens candidats.

Liste dans l’ordre des établissements lauréats avec intitulés des projets présentés.

• Université EuroMed de Fès (Maroc) - La plateforme Euromed de DD

• UniLaSalle (France):- - La capsule DD

• Ecole d’ingénieurs de Purpan (France) - La transition agroécologique du campus

• HEC Montréal (Canada) - Backcasting durable

• IMT Nord Europe (France) - I’m Tomorrow New Energy - Retour aux sources

• NEOMA Business School (France) - Potager en permaculture et Sanctuaire de nature

• ESSEC Business School (France) - La fresque de la diversité

• ESME (France) - La rentrée Biom’Impact - L’innovation responsable par et pour le vivant

Depuis sa création, l’Université Euromed de Fès veille à instaurer dans ses valeurs et son ADN les objectifs du développement durable. Elle est pleinement engagée dans la promotion et la mise en œuvre d’une série de mesures inclusives, équitables et éthiques, ce qui lui a valu également le label de la COP 22 et celui de l’Innovation responsable de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et de ses partenaires. Le succès de l’UEMF dans l’atteinte des ODD se traduit notamment par: une éducation de qualité accessible à tous, une infrastructure assurant confort et bien-être, une économie des ressources, une gestion optimale des déchets, une efficacité énergétique et environnementale, et une politique ambitieuse de l’égalité du genre.