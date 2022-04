L'Oriental: à trois mois de Aïd El-Adha, la vaccination du cheptel a déjà commencé à Berkane

Un mouton reçoit l'injection d'un vaccin. La campagne de vaccination des différents cheptels de l’Oriental intervient en application du programme de lutte contre les maladies animales contagieuses, afin de renforcer l’immunité des troupeaux.

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

A quelques mois seulement de Aïd Al-Adha, à Berkane, la campagne de vaccination du cheptel bovin et caprin a déjà commencé. Et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) renforce le contrôle et le suivi du dispositif de cette opération dans l'Oriental.

A Berkane, dans l’Oriental, la vaccination des troupeaux de bœufs, de vaches et de chèvres a déjà commencé. D’ailleurs, le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination de rappel des bovins contre la fièvre aphteuse avait déjà débuté le 18 mars dernier. Associée à une opération d’identification des bœufs sur l’ensemble des territoires, cette campagne de vaccination intervient en application du programme de lutte contre les maladies animales contagieuses, afin de renforcer l’immunité du cheptel, confirme Abdelfattah Ait Houcine, chef du département vétérinaire de la province de Berkane. «Le processus de vaccination concerne une partie du cheptel bovin. C’est une opération nécessaire pour la lutte contre la fièvre aphteuse, qui a été associée à l’opération d’identification des bovins», explique-t-il. Aïd al-Adha: 1.700 vétérinaires pour 5,8 millions d'ovins et de caprins Parallèlement, l’ONSSA a organisé une seconde opération de vaccination de rappel des troupeaux de mouton et de chèvres contre deux maladies bien spécifiques: la «peste des petits ruminants», et la «clavelée ovine», qui touche spécifiquement les moutons. «Sont inclus dans ce processus de vaccination entre 8.000 et 9.000 vaches, et entre 140.00 et 150.000 moutons. S’agissant des chèvres, leur nombre oscille entre 30.000 et 40.000. Ce dispositif de vaccination est surveillé par des vétérinaires agréés par l’ONSSA, selon un programme préétabli avec les autorités locales», explique le chef du département vétérinaire de la province de Berkane. Ces campagnes sont réalisées gratuitement par les services provinciaux de l’ONSSA et des vétérinaires mandatés, en partenariat avec les autorités locales et l’Ordre national des vétérinaires. Elles concernent les troupeaux de l'ensemble des éleveurs de la province de Berkane. De nombreux éleveurs apprécient ce soutien que leur apporte l'Etat, qui contribue ainsi à l’amélioration de l'élevage dans la région.

Par Mohammed Chellay