Ayoub Ghachaoui, propriétaire d'une animalerie dans le quartier de Sidi Othmane, s'est fait connaître sur TikTok en communiquant son implication à soigner et à recueillir des chats et des chiens abandonnés dans les rues de Casablanca.

© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360 (Photomontage)

VidéoJeune Casablancais de 28 ans, Ayoub Ghachaoui est bien connu sur le réseau social TikTok pour l'amour qu'il prodigue aux chats et aux chiens errants. Il leur vient en aide dans différents quartiers de Casablanca, les nourrit, les soigne... Le360 l'a rencontré, il a bien voulu parler de son implication envers ces animaux abandonnés.

Ayoub Ghachaoui n'a pas encore trente ans, et il est déjà le fondateur et le gérant d'une animalerie dans le quartier de Sidi Othmane, où il a aménagé un petit espace dédié aux chats et aux chiens qu'il a recueillis de la rue, et qui ont besoin de soins, comme l'un d'entre eux, un chien qui a la gale (une maladie contagieuse de la peau due à un parasite), ou qui sont à la recherche de leur nouvelle famille -comme une portée de chatons tricolores aux yeux verts abandonnés dans les rues de la métropole, et qu'il a recueillis.

Interrogé par Le360, Ayoub Ghachaoui a raconté comment les vidéos qu'il poste sur TikTok sont peu à peu devenues virales, et comment ses followers insistent pour qu’il poursuive son implication envers ces animaux abandonnés.

Bien que détenteur d'une licence d'administrateur informatique, et d'un diplôme en gestion, Ayoub Ghachaoui n'a pas trouvé d'emploi. Qu'à cela ne tienne, le jeune homme a eu une heureuse inspiration et se disant qu’il pourrait mieux s’épanouir en ouvrant une animalerie.

Peu après la concrétisation de son projet, et pour communiquer son amour pour les chats et les chiens, il a commencé à partager sur TikTok des vidéos sur la nourriture qui convient le mieux aux chats.

Ayoub Ghachaoui a ensuite commencé à partager des vidéos de chats et de chiens qui nécessitent des soins médicaux, car malades.

Le nombre de ses followers sur TikTok n'a, depuis, cessé de s'accroître, et il reçoit de nombreux messages et commentaires d'internautes, qui le remercient de son implication, et qui insistent pour qu'il continue à prendre soin de ces animaux.

Ayoub Ghachaoui a aussi rencontré, au cours de ses maraudes dans Casablanca, une jeune Casablancaise, qui accueille dans sa propre maison une cinquantaine de chats. Le jeune homme lui apporte, de temps à autre, des croquettes et des terrines de son animalerie, et l’aide aussi à faire adopter les chats qu'elle accueille chez elle.