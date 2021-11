© Copyright : DR

Kiosque360. Cinq syndicats du secteur de la santé ont décidé d’organiser des grèves et des sit-in de protestation à l’échelle nationale, régionale et locale. Ces centrales dénoncent l’indifférence du gouvernement et du ministère de tutelle face à leurs revendications légitimes. Ceci est une revue de presse du quotidien Assabah.

Dans une action sans précèdent, cinq centrales syndicales dans le secteur de la santé se sont mis d’accord pour organiser une série de grèves et de sit-in à l’échelle nationale, régionale et locale. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 12 novembre, que les syndicats accusent le gouvernement de radicalisme dans son traitement des dossiers concernant les professionnels de santé. Les cinq centrales reprochent au ministère de tutelle et à celui de l’Économie et des finances de renier constamment les revendications légitimes de tous les personnels de la santé.

Ceux-là mêmes qui s’attendaient à être valorisés et motivés pour tous les sacrifices qu’ils consentent depuis le déclenchement de la crise épidémiologique. Le communiqué des syndicats évoque, par ailleurs, l’absence de dialogue social sectoriel et d’une véritable négociation à même de satisfaire les justes revendications de cette corporation. Les syndicats, poursuit le communiqué, dénoncent les propos irresponsables du ministre délégué chargé du budget et ses vaines tentatives de semer la division au sein des professionnels de la santé.



Le quotidien Assabah rapporte que les syndicats accusent le gouvernement de prioriser les équilibres budgétaires aux dépens des équilibres sociaux dans un secteur, vital, humanitaire et social par excellence. Le communiqué évoque, en outre, les conditions de travail précaires des professionnels de santé avec des personnels réduits et des équipements vétustes. Sans oublier, ajoute la même source, l’augmentation des agressions contre les fonctionnaires, en plus de l’absence de toute amélioration de leur situation professionnelle, matérielle et sociale.

En conséquence, ajoute le communiqué, les cinq centrales syndicales ont décidé d’organiser, le mardi 16 novembre, des sit-in de protestation devant les établissements hospitaliers et les délégations du ministère dans toutes les provinces et régions du royaume. Il est prévu, aussi, l’organisation d’une grève nationale ainsi qu’un sit-in de protestation suivi d’une manifestation devant le ministère de la Santé dont les dates seront fixées ultérieurement.