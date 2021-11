© Copyright : UNHCR Maroc

Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), le Maroc a accueilli, à fin octobre 2021, près de 9.047 réfugiés, auxquels s’ajoutent 7.912 demandeurs d’asile, soit 25,32% de plus par rapport à fin 2020, où leur nombre total s’élevait à 13.533.

Le nombre de réfugiés, qui ont fui leur pays car ils risquaient d’y être victimes de graves atteintes à leurs droits humains et de persécutions (du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance, entre autres), enregistré par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) se chiffre désormais à 9.047.

Les Syriens sont en tête avec 5.004 personnes, soit un pourcentage de plus de 55,31%. Le Yémen arrive en deuxième position avec 1.095 personnes (12,10%), suivi de la République centrafricaine (907, soit 10%) et de la Côte d’Ivoire (384, soit 4,24%).

Pour ce qui est du niveau d’instruction des réfugiés, le HCR souligne que 22% des réfugiés n’ont aucun niveau scolaire, 31% ont le niveau du primaire et 24% ont du secondaire. Ils sont, par ailleurs, 20% à avoir suivi des études universitaires.

Parmi ces réfugiés, 62,3% sont des hommes et 37,7% sont des femmes. S’agissant de la répartition par âge, 66% font partie de la tranche 18-59 ans, 12,3% sont âgés entre 6 et 12 ans et 11,7% ont moins de 5 ans.

Toujours selon le HCR, 27,7% des réfugiés au Maroc étaient sans emploi. S’agissant de leur ancienne occupation dans leur pays d’origine, 38% des réfugiés travaillaient dans le secteur tertiaire (services, profession libérale) dans leur pays d’origine. 29% étaient sans emploi, 11% étaient des étudiants alors que 7% travaillaient dans le secteur primaire (agriculture, pêche, foresterie).

Par ailleurs, la ville de Rabat abrite le plus de réfugiés au Maroc avec 1.346 personnes (14,8%), suivie de Casablanca avec 938 personnes (10,3%), d’Oujda (841 personnes, soit 9,2%) et de Nador (675 personnes, soit 7,4%).

Le HCR indique également avoir enregistré 1.967 réfugiés ayant des besoins spécifiques au 31 octobre 2021. Parmi eux, 23,23% ont des problèmes de santé (état grave) et 19,42% ont des besoins spécifiques de protection juridique et physique.

Le nombre des demandeurs d’asile, qui ont quitté leur pays et demandent à être protégées de persécutions et de graves atteintes aux droits humains commises dans un autre pays mais qui n’ont pas encore été reconnues légalement comme des réfugiés, s’élève à 7.912. Ils sont principalement originaires de la Guinée (2.227 personnes, soit 28,14%), du Cameroun (1.044 personnes, soit 13,19%), de la Côte d'Ivoire (992, 12,53%), et du Sénégal (944, soit 11,93%).