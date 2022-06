Les plages de Mirleft font partie des plus belles du Maroc.

Des plages propres, une baie tranquille, un climat tempéré… Mirleft, petite ville perchée en haut des gigantesques falaises couleur ocre qui bordent l'océan Atlantique, est l’une des destinations balnéaires les plus prisées du Souss. Les images.

Entre Tiznit et Sidi Ifni, à quelque 130 km d’Agadir, Mirleft est réputée pour ses plages aux eaux couleur saphir. L’endroit est prisé non seulement par les professionnels et amateurs du surf, mais également par ceux qui sont en quête d’un espace calme où l’on peut se ressourcer.

De nombreuses activités populaires, telles que la planche à voile, la course à pied, le parapente, la pêche, ou encore le trekking, sont également proposées.

Pour les touristes, la magie de la plage opère, la propreté et la sécurité sont au rendez-vous, comme l’explique Youssef Bellouche, acteur du secteur touristique à Mirleft.

Ce professionnel explique ainsi que les températures y sont agréables toute l'année et que ce sont les plages sauvages, les vagues régulières, la baie tranquille entourée de montagnes, le sable doré et sa texture soyeuse qui séduisent les vacanciers.

Un avis partagé par d’autres personnes exerçant des métiers de tourisme à Mirleft, lesquelles confirment que les plages de cette commune sont toutes propres et adaptées au surf. Elles sont ainsi populaires auprès des touristes étrangers, notamment en provenance d’Europe et des pays d’Amérique et du Golfe.