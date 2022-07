Les futurs médecins en réunion avec les ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur: ce qui a été discuté

Les étudiants en médecine ont observé, mardi 5 juillet 2022, à Rabat, un sit-in devant le Parlement.

Les membres de la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc se sont réunis avec les représentants des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur et les doyens des facultés de médecine. Plusieurs points ont été discutés, dont la réintégration universitaire des étudiants marocains d’Ukraine et l’augmentation des effectifs.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, jeudi 7 juillet, les membres de la Commission nationale des étudiants en médecine au Maroc ont annoncé s’être réunis avec les représentants des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur et les doyens des facultés de médecine, à la suite de la réussite du sit-in national qui a été organisé mardi 5 juillet 2022 devant le Parlement. Parmi les points discutés, l’intégration universitaire des étudiants marocains de retour d’Ukraine dans les universités nationales. La Commission signale que le ministère de l'Enseignement supérieur maintient sa position et ne souhaite pas faire volte-face, mais indique qu’il a promis de soumettre l’avis défavorable de la Commission quant à la teneur de cette décision à la présidence et au Conseil de gouvernement pour qu'il soit pris en considération. La Commission nationale a, par ailleurs, tenu à signaler qu'il serait impossible de procéder à une augmentation des effectifs des étudiants, sans élargir les terrains de stages hospitaliers, augmenter le nombre des professeurs encadrants, trouver une solution à la surcharge des externes dans les services, conformément aux recommandations de l'OMS. Les deux ministères ont ainsi promis la signature d’un programme contractuel, entre les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et des Finances, devant le chef du gouvernement, dans les prochains jours, lequel répondrait aux besoins des facultés et des CHU selon les recommandations de l’OMS. Voici pourquoi les étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie seront en sit-in ce mardi, devant le Parlement Quant au sujet des bourses et des indemnités, il a été indiqué lors de cette réunion que l'augmentation du budget alloué au paiement de ces indemnités avait été approuvée par le ministère des Finances. En ce qui concerne la bourse Minhaty, la suspension qui empêchait son décaissement a été levée, a-t-on précisé. Les 24 et 25 juillet ont été donc fixés comme date limite de versement des trois tranches aux étudiants de dernière année. Enfin, le ministère de l’Enseignement supérieur, les doyens des facultés et la Commission des étudiants en médecine ont convenu de se réunir régulièrement afin de discuter toutes les problématiques liées à la formation médicale et pharmaceutique. La prochaine, et première réunion du genre, aura lieu le mercredi 20 juillet 2022.

