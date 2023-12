Les FAR portent assistance à 44 migrants subsahariens au large de Dakhla

Les éléments des Forces armées royales (FAR) chargés de la surveillance du littoral ont intercepté, mardi à 120 Km au nord de Dakhla, une embarcation pneumatique avec à son bord 44 ressortissants subsahariens, dont 13 femmes et 3 mineurs, candidats à la migration irrégulière, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Ces migrants ont reçu les soins nécessaires avant d’être remis à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, précise la même source.