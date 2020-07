Les enseignants et fonctionnaires de l'Éducation nationale dispensés de la signature des PV de sortie

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement.

Les enseignants et fonctionnaires devant se déplacer de (et vers) les villes qui font l'objet du communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé, sont dispensés de la signature présentielle des procès-verbaux de sortie, a annoncé lundi le ministère de l'Education nationale.