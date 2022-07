© Copyright : DR

Les eaux distribuées dans la ville de Ouezzane répondent aux normes de qualité en vigueur à l'échelle nationale, a affirmé, vendredi 8 juillet 2022, la direction régionale du Nord de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) - Branche eau.

Dans un communiqué publié en réaction aux informations véhiculées par certaines plateformes de réseaux sociaux concernant la qualité des eaux distribuées à Ouezzane, la direction régionale a précisé que les eaux distribuées sont soumises en permanence à des opérations de contrôle de la qualité à trois niveaux: source, production et au sein du réseau de distribution, par les laboratoires provinciaux, régionaux et centraux de l’Office, en plus des opérations de contrôle et de vérification de la conformité de la qualité menées par les services du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

«Sur la base des résultats d’analyses bactériennes et physico-chimiques effectuées, de manière périodique et régulière, par les laboratoires provinciaux et régionaux de l’Office, sous la supervision du laboratoire central disposant d'une accréditation internationale, la qualité des eaux produites et distribuées dans la ville de Ouezzane est conforme aux normes nationales relatives à la qualité des eaux à usage alimentaire et ne présente aucun risque pour la santé des consommateurs», a précisé la direction régionale.

La même source a assuré que les services de l'Office, qui œuvrent sans relâche pour assurer l'approvisionnement de la ville de Ouezzane en eau potable dans les meilleures conditions, restent à la disposition des clients pour de plus amples éclaircissements, appelant les différents acteurs et citoyens à œuvrer pour rationaliser la consommation de l'eau potable et à l'utiliser de manière responsable.