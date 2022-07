© Copyright : DR

La direction régionale de l’Oriental de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) - branche eau a appelé l’ensemble des acteurs et des citoyens dans la région de l’Oriental à rationaliser la consommation de l’eau potable durant la période de l’Aïd al-Adha.

«Afin de préserver les ressources en eau et de garantir la continuité de l’approvisionnement des habitants de la région de l’Oriental en eau potable, et dans le cadre des préparatifs pour l’Aïd al-Adha, la Direction régionale de l'ONEE exhorte l’ensemble des acteurs et citoyens à œuvrer pour rationaliser la consommation de l’eau potable et à l’utiliser de manière responsable et raisonnable», indique un communiqué de la direction régionale de l’ONEE.

A cet égard, la direction régionale de l’ONEE-Branche eau informe ses clients qu’en raison de la vague de chaleur que connaît le Maroc durant la période estivale, qui coïncide avec la célébration de l’Aïd al-Adha et le retour des Marocains résidant à l’étranger, la demande en eau potable enregistre une forte augmentation.

Cette hausse intervient dans un contexte marqué par la baisse aiguë en ressources hydriques, due au manque de précipitations et à la succession des années de sécheresse ayant touché la région de l’Oriental, souligne le communiqué.

Cette situation a engendré la baisse des réserves des barrages et des nappes phréatiques au niveau de la région, ce qui nécessite une mobilisation collective pour rationaliser l’utilisation de l’eau potable, ajoute l’ONEE.

Tout en remerciant l’ensemble de ses clients pour leur compréhension, l’Office affirme que ses équipes œuvrent sans relâche pour assurer l’approvisionnement en eau potable dans les meilleures conditions.