Les conseils de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc à l’occasion des vacances scolaires

l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important:

Le vendredi 13 mars 2026 entre 15h et 22h

entre et Le samedi 14 mars 2026 entre 9h et 13h

entre Le dimanche 22 mars 2026, qui coïncidera avec les retours des vacances scolaires et de Aid Al Fitr, entre 16h et 22h.

Pour un voyage sécurisé et confortable, ADM recommande à ses clients-usagers de:

Organiser au préalable leur voyage , et se renseigner sur l’état instantané du trafic en téléchargeant l’application ADM TRAFIC ;

, et se renseigner sur en téléchargeant l’application ; Rester attentifs aux alertes météorologiques , et faire preuve de vigilance en cas de rafales de vent, de pluie ou de brouillard;

, et faire preuve de vigilance en cas de rafales de vent, de pluie ou de brouillard; Prendre des pauses toutes les deux heures et contrôler l’état des pneus;

et contrôler l’état des pneus; Ne pas occuper la Bande d’Arrêt d’Urgence sauf en cas d’extrême urgence;

sauf en cas d’extrême urgence; Vérifier le solde restant sur le Pass Jawaz et procéder à sa recharge.

ADM informe également ses clients-usagers que le Pass Jawaz est désormais disponible à la vente et à la recharge dans les boutiques des aires de services du réseau autoroutier national. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’améliorer continuellement la qualité de service, d’offrir une expérience voyage sécurisée et confortable.

Enfin, ADM souhaite de bonnes vacances à ses clients-usagers.

Pour plus d’information, prière de:

Contacter le centre d’appel au n°5050,

Voir les liens en bas de page.