Aucun cluster de grippe aviaire n’a été récemment détecté dans les élevages de volailles du Royaume, affirme la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

«Plusieurs élevages ont déjà été contaminés par la grippe aviaire. Cette maladie virale est en train de sévir chez les volailles d'élevage»... Cette rumeur, qui circule largement sur le net, est complètement infondée, assurent des responsables de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Contacté par Le360, Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, a démenti la détection de toute maladie ou virus, notamment grippal, dans les élevages de volailles. Cette rumeur est née après la détection de nombreux foyers d’influenza aviaire, hautement pathogène de grippe aviaire, depuis le 13 janvier, en Espagne.

«Ce ne sont que des allégations sans fondement. Le seul organisme officiel autorisé à annoncer une éventuelle épidémie de grippe aviaire frappant les élevages est l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)», précise-t-il, tout en indiquant que «la Fédération interprofessionnelle de la filière avicole regroupe près de 80% des professionnels de la filière, et qu'à ce jour, ces mêmes professionnels n'ont enregistré aucun décès dans leurs élevages».

Le président de la FISA explique que tous les élevages sont obligés de signer des contrats avec les vétérinaires, sans lesquels les professionnels ne peuvent pas obtenir des agréments d’élevage. «Ces vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, ne pas dévoiler la détection de cas de grippe aviaire, puisque cela les rend passibles de sanctions disciplinaires», explique-t-il.

De son côté, Ghassan Lemsyeh, chef de service de l'encadrement sanitaire avicole à l’ONSSA, indique que les services de l’Office effectuent un suivi quotidien des élevages de volailles, rassurant ainsi sur leur état de santé.

Ce même interlocuteur a aussi tenu à expliquer que l'exercice des activités de l'élevage avicole est soumis à autorisation dans les conditions prévues par la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles.

Il a aussi signalé que les propriétaires de fermes d'élevage avicole et de couvoirs sont tenus de désigner un médecin vétérinaire autorisé à exercer, à titre privé, la médecine et la pharmacie vétérinaires conformément à la législation en vigueur, en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire contre les maladies contagieuses, précisant que l’ONSSA tient à suivre l'état des volailles et de contrôler dans quelle mesure les normes de sécurité sanitaire édictées par l’Office sont respectées dans les élevages.

Depuis le mois d'août 2021, le virus s'est étendu à la majorité des pays européens. Aujourd'hui, 30 pays sont touchés sur l’ensemble du continent européen, selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Et le rythme de l'épidémie semble accélérer.