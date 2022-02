© Copyright : said bouchrit / Le360

De plus en plus de femmes ont recours à l’épilation au laser pour se débarrasser de leurs poils indésirables. Mais cette technologie a ses techniques et ses normes à respecter. C’est ce que nous explique la spécialiste Sanaa Jouhari dans cet entretien pour Le360.

L’épilation au laser peut être soit définitive ou permanente, tout dépend de la technique utilisée. C’est ce que nous explique Sanaa Jouhari, spécialiste en médecine esthétique et laser. «Contrairement à l’épilation au laser, l’épilation à la lumière pulsée est une épilation permanente, ce qui signifie que le poil peut repousser par la suite, explique Sanaa Jouhari.

Cette spécialiste précise que l’intervalle entre les séances d’épilation à la lumière pulsée doit être de deux mois et non pas trois semaines comme c’est souvent le cas dans les instituts de soins de beauté. «Il faut attendre au moins deux mois entre une séance et une autre sinon il peut y avoir des effets indésirables et nocifs pour la santé».

L’épilation au laser est quant à elle définitive. «Le follicule pileux est détruit complètement et de manière définitive», précise Sanaa Jouhari. La spécialiste souligne également que les séances indiquées sont comprises entre 3 et 8 séances, tout dépend de la zone ciblée. «Il y a des zones où nous obtenons une réponse rapide comme les mini-jambes et les aisselles».

Sanaa Jouhari explique également qu’il existe deux technologies du laser: l’alexandrite à 755 longueurs d’ondes, qui cible en particulier les poils noirs et la peau blanche, et le laser Mdac qui cible aussi la mélanine du follicule pileux mais qui peut être appliqué sur des peaux mates.