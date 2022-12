© Copyright : DR

Parti pour une promenade censée être express, en montagne, dimanche 25 décembre 2022, Abdelouafi El Fatimi, enseignant de philosophie dans un lycée de Tounfite, a survécu aux 48 heures les plus infernales de sa vie. Après avoir glissé et perdu connaissance, il a été retrouvé ce mardi 27 décembre à 2h du matin.

Il s’appelle Abdelouafi El Fatimi. Agé de 27 ans et fraîchement marié, il est enseignant de philosophie au lycée préparatoire Abdelmoumen de Tounfite dans la province de Midelt. Disparu en montagne depuis dimanche, puis, retrouvé ce mardi 27 décembre à 2h du matin, son histoire a enflammé les réseaux sociaux.

Dès lors que la nouvelle de sa disparition a fait le tour de la toile et que les habitants de Tounfite ont été mis au courant, ses élèves, d’abord, puis des personnes plus âgées et plus expérimentées, des bénévoles se sont lancés à sa recherche. Abdelaziz, une torche sur le front, en a fait partie. «Je n’ai pas pu dormir, j’ai annoncé à ma famille que j’allais sortir le chercher», a-t-il témoigné dans des propos relayés par le site d’information arabophone Alaoual.

Le même homme va déclarer qu’il a été retrouvé à flanc de montagne. «Il parle, il semblerait qu’il n’a pas perdu connaissance, mais il est blessé…», renchérit-il, heureux de transmettre de bonnes nouvelles.

Aussitôt alertées de sa disparition, dimanche soir, par des membres de sa famille, les autorités locales ont lancé des opérations de recherches par hélicoptères.

Abdelouafi el Fatimi, connu pour être un amoureux des promenades en plein air, était parti en balade le matin du dimanche 25 décembre sur la montagne Maaskar de Tounfite.

Croyant se trouver en terrain conquis, il était loin d’imaginer qu’il allait vivre cette mésaventure. Mais cela aurait pu être bien pire. Addi Remchoune, directeur provincial de l’éducation nationale à Midelt raconte dans une déclaration à 2M.ma que l’enseignant était parti pour un tour de montagne dimanche vers midi. Et alors qu’il s’apprêtait à rentrer vers 17h, il a glissé, s’est blessé à la main, au visage et aux jambes, puis a perdu connaissance.

Lorsqu’il s’est réveillé, complètement immobilisé, il était injoignable à cause de l’absence de réseau téléphonique. La même source explique que la bonne forme physique d’Abdelouafi El Fatimi a été la véritable clé de sa survie. Passer deux nuits dans le froid des cimes très enneigées de Tounfite, blessé et seul, faisait que ses chances d'en réchapper s’amenuisaient en effet au fil des heures. Et c’est grâce à l’initiative de deux bénévoles que l’enseignant a été retrouvé, 48 heures après son expédition malheureuse.

L’enseignant a été transféré en ambulance médicalisée au dispensaire de santé de Tounfite, avant de rejoindre l’hôpital provincial Hassan II de Midelt où les soins nécessaires lui sont administrés. A l’heure de l’écriture de ces lignes, il s’y trouve toujours.