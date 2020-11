© Copyright : DR

Le vaccin antigrippal est remboursé par l'Assurance maladie obligatoire (AMO). C'est ce que vient d'annoncer le ministère de la Santé dans un communiqué diffusé ce mercredi 4 novembre.

Le vaccin tétravalent à quatre souches contre la grippe saisonnière est désormais remboursé par l'Assurance maladie obligatoire. C'est ce que vient d'annoncer le ministère de la Santé dans un communiqué.

"Cette mesure permettra de faciliter l'accès au vaccin au profit des bénéficiaires et des assurés et bénéficiaires de l'AMO et de lutter contre la propagation de la grippe saisonnière", est-il indiqué.

La campagne de vaccination a été lancée hier, lundi 2 novembre. Près de 600.000 doses de vaccin ont été acquises par le ministère de la Santé, dont 300.000 pour les cabinets médicaux privés.

Dans les pharmacies, le Vaxigripp est vendu sur ordonnance, au prix de 125 dirhams. Si les pharmaciens d'officine alertent sur une possible pénurie de vaccins pouvant survenir à tout moment, le ministère de la Santé parle, lui, de sécuriser les stocks afin de privilégier d'abord la population à risque.