© Copyright : DR

Bonne nouvelle pour les personnes atteintes du Covid-19. Le protocole thérapeutique ainsi que les tests PCR sont désormais remboursés par l'Assurance maladie obligatoire (AMO). Les détails.

Le protocole thérapeutique appliqué en cas de contamination au Covid-19 est désormais remboursé par l’AMO. Dans un communiqué diffusé lundi 2 novembre, auprès des organismes gestionnaires de l’AMO (CNOPS-CNSS), des professionnels de santé et de l’ensemble des acteurs de la couverture médicale de base au Maroc, l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) indique que la prise en charge et le remboursement se feront selon la réglementation et les référentiels en vigueur, les conventions nationales, les nomenclatures des actes et le guide des médicaments remboursables. Les dépistages PCR sont également remboursés.

«Ce protocole permettra de consolider la prise en charge des assurés et bénéficiaires de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) atteints de la Covid-19 et constituera un référentiel pour le remboursement et la prise en charge ainsi que pour l’exercice du contrôle médical, à même d’éviter d’éventuels abus et dépassements», précisent les responsables de l’ANAM dans ce communiqué dont Le360 a obtenu copie.

La même source souligne que le non-respect des dispositions de ce référentiel pourra faire l’objet de réclamation auprès de l’ANAM, à travers, entre autres, la plateforme «chikaya» mise en place au niveau du site de l’agence, à l’adresse: anam.chikaya.ma.

Le protocole et la grille tarifaire sont consultables à l’adresse www.anam.ma