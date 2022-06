© Copyright : DR

Le Syndicat national de l'enseignement supérieur a annoncé une grève générale dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique les 7, 8 et 9 juin 2022.

Dans un communiqué, le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESup) indique qu’il compte organiser une grève de 72 heures, à partir du mardi 7 juin, notamment en raison du retard de la mise en place effective de l'amendement du statut du corps des enseignants-chercheurs et de l'amélioration des conditions de ces professionnels.

Le SNESup a aussi refusé la formule actuelle de du projet de loi réglementant la filière de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, alertant sur le risque de régression de la profession et de la marginalisation des professeurs et des chercheurs pour ce qui est de l’élaboration des programmes stratégiques pour le développement des établissements d'enseignement supérieur et des universités.

Le Syndicat national de l'enseignement supérieur a également tenu à renouveler ses revendications au ministère, notamment le paiement des indemnités de la promotion des enseignants-chercheurs, l'annulation du privilège du doctorat français, et le calcul de l'ancienneté acquise dans la fonction publique.