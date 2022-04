© Copyright : Said Kadry / Le360

Le Royal Clipper, le plus grand voilier de croisière du monde, vient de jeter l'ancre au port de Tanger Ville. A son bord, 131 touristes internationaux venus du Mexique, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'Allemagne.

Le plus grand voilier de croisière du monde, le «Royal Clipper», vient d’amarrer ce jeudi 21 avril à 7h30 du matin au port de Tanger Ville. Venu du port espagnol de Cadix, ce voilier avait à son bord environ 131 touristes des Etats-Unis, du Mexique, de Grande Bretagne, de France et d’Allemagne, en plus des 103 membres de l'équipage.

Ce voilier de la compagnie maritime «Star Clippers» a fait escale d’une journée, pour permettre aux touristes de visiter Tanger et Tétouan, marquant ainsi la reprise de l’activité touristique du port de Tanger Ville, après deux années d’arrêt en raison de la pandémie de la Covid-19. Ce bateau poursuivra prochainement sa croisière à destination de Gibraltar et Motril, avant de finir son périple à Malaga, le 23 avril prochain.

A leur descente du navire, les touristes ont unanimement exprimé leur joie de se trouver dans la ville du Détroit. «Je suis très heureuse car cela faisait longtemps que j’attendais cette opportunité de venir ici», témoigne une touriste anglaise dans une déclaration pour Le360. «Les conditions d’accueil sont parfaites et on se sent en sécurité», confie pour sa part une touriste américaine, originaire de Californie.

Long de 134 mètres et large de 17 mètres, le Royal Clipper est un navire de croisière à voile, opérationnel depuis juillet 2000. Conçu sur le modèle de l'ancien Preussen (1902-1910), sa mise en œuvre a débuté dès 1990 dans les chantiers navals de Gdańsk.

Il est armé par la compagnie monégasque Star Clippers qui affirme qu'il s'agit du plus grand «véritable voilier» jamais construit, avec ses 5.000 tonneaux de jauge brute.