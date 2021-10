© Copyright : Fadel Senna / AFP

Le pass vaccinal sera bientôt exigé dans les lieux clos de loisirs et de culture, où il y a des activités non-essentielles, a appris Le360 auprès d’un membre du Comité national de la vaccination.

Bientôt, il sera impossible d’accéder aux espaces clos dédiés aux activités non-essentielles sans présenter un passeport vaccinal anti-Covid-19. Cette mesure est, pour le moment, en cours d'instauration par les autorités. Son annonce est imminente.

Contacté par Le360, le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination, souligne qu’exiger le pass vaccinal permettra à l’économie nationale de redémarrer, notamment aux secteurs qui ont été lourdement touchés par la crise, tels que le tourisme. Cette décision permettra aussi à l’ensemble de la population de reprendre un train de vie "normal".

Le pass vaccinal sera ainsi exigé dans les endroits clos à grande fréquentation. Ce sont des lieux qui sont très propices à la propagation et la transmission du virus. Le médecin cite comme exemple les cafés, les terrains de sport, les cinémas ainsi que les théâtres.

Le Dr Saïd Afif ajoute que cette décision ne va pas à l’encontre du respect des libertés individuelles, tout en soulignant que se faire vacciner est un geste citoyen qui pourra permettre d'atteindre l'immunité collective et faire barrage au virus.

Celui qui est également président d'InfoVac, plateforme d'experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination, indique que la cadence d'administration de la première dose des vaccins anti-Covid-19 ralentit depuis quelques jours et que le rythme d’administration de la troisième dose accuse, lui aussi, du retard.

L'accélération de la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination est donc un impératif incontournable pour la protection de la population marocaine contre le Covid-19.

A titre de rappel, le ministère de la Santé a indiqué dans une circulaire, diffusée le 15 octobre 2021, que l'accélération du rythme de la vaccination doit être forte, proactive et ciblée permettant de faire bénéficier, par la première dose, les personnes n'ayant pas reçu la primo vaccination et d'achever le schéma vaccinal par la deuxième et la troisième doses pour ceux qui ont commencé leurs vaccinations.

Le département que dirige toujours Khalid Aït Taleb a ainsi appelé au renforcement de la communication en faveur du pass vaccinal dans les activités non-essentielles. Le ministère de la Santé a également appelé à l'intégration dans la campagne des enfants en situation de handicap, ceux non scolarisés ainsi que ceux en conflit avec la loi, sans oublier les migrants sans-papiers.