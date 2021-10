© Copyright : Ministère de la Santé

Avec une incidence hebdomadaire de 8/100.000 habitants, un taux de positivité de 3,5% et un taux de reproduction de 0,91, les chiffres de l'épidémie poursuivent leur baisse.

Dans une publication sur le réseau social LinkedIn, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, le Dr Mouad Mrabet, souligne qu’après quatre semaines consécutives de transmission modérée du SARS-CoV-2 (avec un niveau de criticité dit "orange"), le Maroc passe à un faible niveau de transmission du Covid-19 (avec un niveau de criticité "vert"). Ce médecin précise toutefois que deux régions sont toujours au niveau orange, mais avec une amélioration notable et continue de leurs indicateurs.

Les principaux indicateurs épidémiologiques affichent des données encourageantes: une diminution tant du nombre quotidien de contaminations, que des cas critiques et des décès. En effet, le taux de positivité enregistré au cours de la semaine dernière est le plus faible depuis 16 semaines (3,5%). Selon le Dr Mouad Mrabet, il s’agit de "la valeur la plus basse durant cette vague".

Sur la semaine écoulée, le taux d’incidence était de 8/100.000 habitants alors qu'il avait atteint un pic de 181 personnes contaminées pour 100.000 habitants au cours de la période du 2 au 8 août 2021. Le nombre de décès accuse également une baisse et ce, depuis 13 semaines.

Pour ce qui est de l'incidence hebdomadaire du Covid-19 dans ses formes graves, celle-ci est également en baisse, et s’élève désormais à moins de 1 pour 100.000 habitants.

S’agissant des nouvelles admissions en réanimation et soins intensifs qui ont été enregistrées, elles sont de 233, contre 382 sorties auraparavant, après qu'une évolution favorable de la maladie ait été constatée.

Pour le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, le degré de transmission du SARS-CoV-2, dans son variant Delta, est de plus en plus réduit. Toutefois, souligne-t-il, le passage un niveau vert ne veut pas dire que la vague de contaminations est terminée.

Le niveau de vigilance doit, en fait, être très élevé pour plusieurs raisons, car selon le Dr Mouad Mrabet, une augmentation du degré de transmission peut de nouveau être observée.

La semaine prochaine et celle qui suivra apporteront des réponses sur l'impact de l'allègement des mesures restrictives et la rentrée scolaire et universitaire, entamés il y a deux semaines. De plus, le respect des mesures préventives individuelles (port de masque par exemple) est pratiquement absent, explique l’expert.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Mrabet lance un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, et n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'observation des mesures d’hygiène et des gestes barrières pour limiter la transmission du virus.

A titre de rappel, 269 infections au Covid-19 et 198 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 942.132 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020, alors que les rétablissements sont de l’ordre de 921.628 soit un taux de guérison de 97,8%.

Quant aux décès, leur nombre total est passé à 14.544 (létalité 1,5%). Les cas actifs sont au nombre de 5.960, alors que les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 387, dont 23 patients actuellement placés sous intubation.