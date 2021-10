© Copyright : DR

L’administration des vaccins connaît une certaine lenteur, ce qui impacte la durée de la campagne de vaccination. C'est pourquoi le ministère de la Santé a lancé un appel à travers un communiqué diffusé aujourd’hui, samedi 16 octobre 2021, pour accélérer le déroulement du processus national de vaccination.

Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination anti-Covid-19, et après avoir constaté une lenteur au niveau de l’administration des doses, le ministère de la Santé appelle à l’accélération du rythme de cette campagne.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, samedi 16 octobre, le département de Khalid Aït Taleb invite toutes les personnes âgées de 12 ans et plus, ciblées par cette opération de grande ampleur, à participer à ce processus national en se rendant au centre de vaccination le plus proche, quelle que soit l’adresse du domicile, pour recevoir la première ou seconde du vaccin anti-Covid-19.

De plus, afin d’assurer une immunité collective auprès de l’ensemble de la population, le ministère de la Santé appelle également toutes les personnes vaccinées depuis plus de 6 mois et ayant complété leur schéma vaccinal (première et deuxième dose), en particulier les individus âgés et ceux présentant des maladies chroniques et des pathologies graves, à recevoir leur troisième dose. L’objectif étant de renforcer leur immunité contre le Covid-19 et éviter d’éventuelles complications en cas d’infection par le virus.

Finalement, le département de Khalid Aït Taleb encourage les citoyens à respecter l'ensemble des directives dictées par les autorités, ainsi que les mesures de prévention afin d'éviter d'éventuels risques d'infections et de contaminations.

Jusqu’à présent, 23.230.919 millions de personnes ont reçu la première injection, 20.908.945 millions affichent un schéma vaccinal complet (première et seconde dose). Quant à ceux qui ont reçu la troisième dose, ils sont de et 644.722.