Les autorités françaises placent désormais le Maroc sur leur «liste verte» («circulation négligeable ou modérée du Covid-19»), pour les voyageurs qui en viennent, après l’amélioration constatée de la situation épidémiologique dans notre pays. Les conditions d’entrée en France seront donc assouplies. Voici ce que cela implique.

Dès ce mercredi 16 février 2022, le Maroc ne figure plus, en France, dans la «liste orange» des pays dans lesquels est observée une «circulation active du virus dans des proportions maîtrisées». Il fait désormais partie des pays de la «liste verte», caractérisés par une «circulation négligeable ou modérée du virus, en l'absence de variant préoccupant émergent», spécifie un arrêté, publié aujourd’hui dans le Journal officiel de la République française.

Depuis le 9 juin 2021, conformément à la stratégie de réouverture des frontières françaises, et du décret du 1er juin 2021 modifié, une classification des pays et territoires est définie par le gouvernement français, et régulièrement actualisée en fonction de la situation sanitaire.

Le changement de ce mercredi implique concrètement que les voyageurs en provenance du Maroc, indique le ministère français de l’Intérieur, auront seulement à présenter la preuve de leur vaccination pour les voyageurs vaccinés avec un sérum reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Janssen).

Ceux qui ne sont pas vaccinés ou vaccinés par le vaccin développé par le laboratoire Sinopharm devront quant à eux présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, ou d’un test antigénique de moins de 48 heures, ou encore un certificat de rétablissement, c’est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test.

Inversement et depuis la France, pour accéder au Maroc, les voyageurs doivent, rappelons-le, présenter, avant leur embarquement, une «fiche sanitaire du passager», à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord de l'avion ou du navire), exhaustivement renseignée, leur passeport vaccinal du Covid-19 et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 heures (soit le délai entre le prélèvement et l'enregistrement).

A leur arrivée, ils doivent effectuer un test antigénique rapide systématique au niveau des points d’entrée. Des prélèvements aléatoires pour des tests PCR seront également effectués.

En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée, un traitement en auto-isolement à domicile, ou à l’hôtel s’il s’agit d’un touriste, selon le protocole national en vigueur, sera effectué si le voyageur est asymptomatique ou si ses symptômes sont bénins.

Au cas où le passager présenterait des symptômes modérée, il sera pris en charge dans une structure hospitalière, publique ou privée, selon les termes du protocole national en vigueur.

Concernant les enfants de moins de 6 ans, aucune condition d’accès n’est appliquée. A partir de six ans révolus, et jusqu'à 18 ans, la seule condition d’accès au Maroc est la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, en plus d’un test antigénique rapide à l’arrivée.

