Le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et du Sport a mis en place un système de veille avec l'aide des services économiques préfectoraux pour éviter la pénurie des manuels scolaires. C'est ce qu'a déclaré Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse de ce jeudi 8 septembre 2022.

«Le ministère de l’Education nationale intervient en 48 heures pour faire face aux pénuries des manuels scolaires dans toutes les régions du Maroc». Ce sont les propos de Mustapha Baitas lors du point de presse tenu en marge du Conseil de gouvernement de ce jeudi 8 septembre 2022.

Dans sa réponse à une question à propos de l’absence de plusieurs manuels scolaires sur le marché marocain, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu’un système de veille était instauré par les services économiques des préfectures pour surveiller les prix des manuels, réglementés par l’Etat et également pour contrôler leur disponibilité sur le marché.

Mustapha Baitas a en effet précisé qu’à chaque fois qu’un manuel scolaire manque à l’appel, ce département transmettait l’information au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports dirigés par Chakib Benmoussa, qui entrait alors en jeu en l’espace de deux jours pour approvisionner les librairies.

Mustapha Baitas a aussi expliqué que lorsque le gouvernement a décidé d’accorder une aide de 105 millions de dirhams aux éditeurs de livres scolaires qui se plaignaient de l’augmentation du prix du papier, il a en même temps déployé un système de suivi et de contrôle à la fois des prix et de la quantité des manuels mis en circulation.

«Les éditeurs, en concertation avec le ministère de l’Education nationale, savent quels sont tous les manuels qui doivent être disponibles sur le marché et leur quantité en fonction de la demande», signale le porte-parole du gouvernement. Mustapha Baitas de souligner également que, «le marché a été approvisionné de manière progressive pour les deux premières semaines du mois de septembre, en sachant que la première semaine, on recense combien de livres ont été vendus et combien doivent être imprimés».

Pour rappel, lors du Conseil de ce jeudi 8 septembre, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a déclaré que tout était mis en place pour veiller à la stabilité des prix des manuels scolaires et ce, malgré les coûts élevés du papier et ceux de l’impression grâce au soutien financier accordé aux éditeurs.