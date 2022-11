L’Association des Centraliens et Supélec du Maroc (ACSM) organise, les 13 et 14 novembre 2022 à Casablanca, la 7e édition du Forum Centraliens Supélec (FCS7), sous le thème «Quelle planification urbaine pour une ville durable?».

© Copyright : DR

L’association des Centraliens et Supélec du Maroc organise, les 13 et 14 novembre 2022 à Casablanca, la 7e édition du Forum Centraliens Supélec. Son objectif est de «décortiquer les moyens susceptibles de transformer les grands défis en opportunités de développement pour les villes marocaines», informe un communiqué de l'association.

Ce forum s’inscrit dans la continuité de la journée mondiale de l’habitat qui vient d'être célébrée en Turquie le lundi 3 octobre et celle des villes qui a été célébrée le 31 octobre 2022, à Shanghai, en Chine. Il est d’autant plus opportun que le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville est en pleine refonte de sa politique de l’urbanisme et de l’habitat.

«Le succès des précédentes éditions de notre forum et surtout l’engagement de la communauté des Centraliens Supélec du Maroc en tant que force de proposition sur des thématiques et enjeux d’actualité, ont motivé le lancement de la 7e édition du Forum Centraliens Supélec après une pause imposée par la Covid-19. Notre objectif est de lancer le débat et décortiquer les moyens susceptibles de transformer les grands défis en opportunités de développement, pour les villes marocaines», assure Said Elbaghdadi, président de l’Association des Centraliens et Supélec du Maroc.

Depuis 2007, l'Association des Centraliens et Supélec du Maroc organise tous les 2 ans le Forum Centraliens Supélec qui réunit plus de 200 décideurs du monde des affaires et de la sphère publique pendant deux jours, autour d’une thématique d’actualité: «Energie» (2007), «Mobilité durable» (2010), «e-Administration» (2012), «Maroc-Afrique» (2014), «Climat et Environnement» (2016) et «L’Afrique industrielle pour une coémergence inclusive» (2018).

Le choix du thème de cette édition a été motivé par les profondes transformations qu’a connues le Maroc durant ces dernières années, notamment la transition démographique, l’urbanisation fulgurante des villes, les flux migratoires. De nouveaux défis ont surgi tels que la métropolisation, la crise sanitaire, la résilience des territoires, l’insécurité urbaine, la vulnérabilité des ressources naturelles au changement climatique, notamment l’eau… Ceci met de la pression sur les décideurs et appelle à plus d’ingéniosité pour entrevoir des solutions innovantes, adaptatives et efficientes, dans le but d’assurer à nos villes un développement harmonieux et à nos concitoyens un bien-être pérenne.

L’objectif de la tenue de ce forum est justement de sensibiliser les différentes parties prenantes à propos des principaux enjeux de la ville, mais également de prospecter des pistes pour améliorer le processus de la planification urbaine et produire des recommandations pragmatiques à destination des décideurs (pouvoirs publics, secteur privé, universitaires et chercheurs, société civile…) pour une ville durable.

Il s’agit aussi de participer à la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, en l’occurrence l’axe 4, choix stratégique 3 qui traite du sujet: «Favoriser un aménagement intégré des territoires, améliorer l’habitat et le cadre de vie, et renforcer la connectivité et la mobilité».

Il convient de rappeler que l’Association des Centraliens et Supélec du Maroc, qui regroupe les anciens des écoles Centrale Paris, Supélec Paris, CentraleSupélec Paris ainsi que les lauréats de l’Ecole centrale Casablanca, est à l’origine de nombre de conférences et d’évènements majeurs visant à développer les échanges entre l’Ecole et les professionnels opérant dans des secteurs d’activités clés dans le développement économique du pays.

Elle œuvre également au rayonnement national et international de la formation CentraleSupélec à travers le développement de son réseau, qui compte plus d’un millier de diplômés, dont un grand nombre assument de hautes responsabilités dans tous les secteurs d’activité: industrie, services, finance ou fonction publique. Elle a pour vocation de soutenir les actions de l’Ecole ou encore d’apporter des services à ses adhérents: visites, conférences mensuelles, carrières, édition de l’annuaire, forum biannuel.