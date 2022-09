© Copyright : DR

Hansjörg Huber est décédé le 3 septembre 2022 à Tahanaout, là où il a fondé Dar Bouidar, le village des enfants de l'Atlas, et pris en charge près de 200 orphelins. L'humanitaire suisse a été inhumé au cimetière européen de Marrakech. Voici sa vie, et sa belle oeuvre.

Le milieu associatif marocain est en deuil. Les activistes et militants associatifs viennent en effet de perdre l’humanitaire suisse, Hansjörg Huber, décédé le 3 septembre des suites d’une longue maladie.

Cet homme avait consacré la moitié de sa fortune personnelle, soit 2 millions d’euros, à l’association Atlas Kinder (Dar Bouidar) à travers laquelle il a fondé un village dédié à accueillir et prendre en charge plus de 200 orphelins. Niché à Tahanaout, à 35 km de Marrakech, ce village s’occupe de ces enfants, encadrés par une soixantaine de mères d’adoption et une quarantaine d’employés. La construction avait commencé en 2013 et les premiers enfants avaient emménagé en 2015.

Dar Bouidar, ou le village d'enfants Atlas Kinder, est désormais composé de 10 maisons, une école, une mosquée et d'un dispensaire.

Après avoir mis fin à sa carrière d’entrepreneur dans le secteur des assurances, Hansjörg Huber avait fait connaissance avec des enfants abandonnés au Maroc. En 2008, il avait quitté la région de Zurich pour déménager à Tahanaout. Et c’est là que sa nouvelle vie a commencé.

«Je ne suis pas venu au Maroc pour nourrir ces enfants. Je souhaite partager un peu de la chance que j'ai eue toute ma vie», affirmait Hansjörg Huber lors d’un entretien avec Le360 en janvier 2020.

«Je viens donner un exemple d'humanisme, je suis dans un pays étranger. J'ai créé un village, avec sa mosquée, gérée par un imam, qui vise à transmettre des valeurs éthiques, philosophiques et religieuses... Histoire de montrer à l'humanité que ces enfants ont un potentiel pour aller encore plus loin que ces enfants qui sont nés dans nos milieux, avec une cuillère en argent dans la bouche», avait alors confié ce bienfaiteur.

L’association Atlas Kinder a indiqué dans une publication sur Instagram que «ses fils seront là pour continuer la mission humanitaire qui nous a liés au village d’enfants».

Hansjörg Huber a été inhumé au cimetière européen de Marrakech dans la journée du 4 septembre. Il restera dans le coeur de tous les Marocains qui ont eu la chance de le côtoyer. Voici un aperçu de sa vie et de son combat, filmés à l'occasion d'un reportage tourné en son honneur par Le360.