VidéoUne rencontre régionale de concertation s’est tenue, mercredi 21 septembre 2022, au palais des congrès de Laâyoune, dans le cadre du dialogue national de l’urbanisme et de l’habitat lancé, la semaine dernière, par le ministère de tutelle sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI.

Présidée par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, cette rencontre vise à débattre des enjeux d'habitat et d'urbanisme aux échelles nationale, régionale et locale, et à contribuer à l'élaboration d'une nouvelle feuille de route en la matière.

Cet évènement a été également l'occasion d'échanger sur les questions d'urbanisme et d'offre de logements et de formuler des recommandations pour surmonter les problèmes et contraintes du secteur dans la région.

En ouverture de cette rencontre, le wali a mis l’accent sur l’importance de la gouvernance territoriale et de la planification volontariste et prospective dans la mise œuvre optimale de la politique d’habitat et de logement, ajoutant que les habitants de la ville ou du village ont aujourd'hui des exigences auxquelles «il n'est possible de répondre que dans un cadre territorial et par une approche intégrée».

Abdeslam Bekrate a appelé à la contribution de toutes les parties prenantes pour la réussite de ce dialogue national afin de formuler une future politique de l’habitat et du logement conforme aux orientations du nouveau modèle de développement, tout en répondant aux attentes et aspirations légitimes des citoyens.

Dans une allocution lue en son nom, le président du conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, a noté que les ateliers thématiques, programmés dans le cadre de cette rencontre, revêtent une grande importance dans le sillage des efforts soutenus du ministère de tutelle en matière d'aménagement du territoire et de gouvernance territoriale.

Il a expliqué, par ailleurs, que la participation du conseil à cette rencontre de réflexion et d’échange s'inscrit dans le cadre de sa forte volonté de résoudre les problèmes liés à l'urbanisme et à l’habitat et de réaliser les aspirations des habitants de cette région.

Sidi Hamdi Ould Errachid a relevé que le conseil régional contribuera, à travers une interaction positive avec les orientations du ministère de tutelle à cet égard, afin d'engager des réformes, qui portent sur la réduction du déficit et l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Dans une déclaration à la presse, l’inspecteur régional de l’aménagement du territoire national et de l’urbanisme de Laâyoune-Sakia El Hamra, Tayeb Lachkar, a indiqué que cette rencontre a permis aux divers acteurs de présenter leurs idées et suggestions selon une approche participative.

L’objectif est de mettre en place les fondements et principes des villes et villages de demain et d'offrir un logement décent au citoyen, a-t-il fait observer, mettant l’accent sur la nécessité de prendre en compte le patrimoine civilisationnel et culturel des villes.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des gouverneurs des provinces de Tarfaya et Boujdour, des représentants du secteur de l’urbanisme et de l'habitat aux niveaux central et local, des élus, en plus des responsables des instances professionnelles et des acteurs de la société civile.

Conformément à l’approche participative et à la politique d’ouverture adoptées par le ministère, les travaux de cette rencontre de concertation et de réflexion ont été articulés autour de quatre ateliers thématiques qui ont rassemblé l’ensemble des intervenants, experts et acteurs de la société civile concernés par les questions de l’urbanisme et de l’habitat.

Les débats ont porté essentiellement sur la planification et la gouvernance en vue d’améliorer et de valoriser le produit urbanistique, l’offre d’habitat pour garantir l’accès à un logement décent en tant que droit constitutionnel, le soutien du monde rural et la réduction des disparités territoriales pour réaliser l’équité et la justice spatiale, et la protection du patrimoine bâti.