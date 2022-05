© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

Khalid Aït Taleb s'est rendu hier, mardi 17 mai 2022 à Laâyoune, où il a effectué un suivi de plusieurs projets et établissements médicaux. Une visite qui a permis au ministre de la Santé et de la Protection sociale de faire le point sur l’état d’avancement des différents chantiers d'amélioration des soins médicaux dans la région.

Accompagné de Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Khalid Aït Taleb s’est rendu hier, mardi 17 mai 2022 au Centre hospitalier régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi, où il a donné le coup d’envoi des services du Centre de référence de la santé reproductive, qui a été construit sur une superficie d’environ 670 mètres, pour un budget d’environ 5,5 millions de dirhams.

Ce centre comprend une salle de mammographie, une salle d’examen échographique, une salle spéciale pour l’examen du col de l’utérus, des salles de consultations médicales spécialisées dans le cancer du sein et du col de l’utérus, ainsi que d’autres installations sanitaires et administratives.

Au cours de cette visite, le ministre a lancé les travaux d’extension et de réhabilitation du centre hospitalier régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi, qui s’étendra sur une superficie supplémentaire d’environ 7.742 mètres carrés pour atteindre une capacité litière d’environ 70 lits.

Le centre hospitalier régional sera également renforcé par la construction d’un bloc technique d’accouchement composé de 10 salles, d’un service de maternité composé de 60 lits, d’un service de réanimation de 10 lits en plus de la réhabilitation du complexe chirurgical avec 5 nouvelles salles et la construction d’une unité de stérilisation et des installations techniques et administratifs.

Le ministre de la Santé a par ailleurs visité le centre de santé 20-Août où il a lancé l’opérationnalisation du système d’information intégré, qui permettra aux patients d’avoir un dossier médical numérique en vue de faciliter leur accès aux soins de santé aux niveaux régional et national.

Par la même occasion Khalid Aït Taleb a pris connaissance de l’état d’avancement du projet de construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune, dont la superficie globale est estimée à plus de 95.000 mètres carrés, avec une capacité litière d’environ 500 lits.

Cette nouvelle structure de santé sera composée d’un pôle médico-chirurgical qui assurera l’hospitalisation médicale et chirurgicale complète des cas critiques, en plus d’un service d’urgences, d’un service de radiologie, d’un pôle de médecine cardiovasculaire, des services communs d’ophtalmologie, d’oto-rhino-laryngologie (ORL), d’un service de soins médicaux des maladies rénales, en plus des hôpitaux de jour de chirurgie et autres spécialisés en pédiatrie, en plus des services de consultation fonctionnelle.

Le Centre hospitalier universitaire comprendra également un pôle de la santé de la mère et de l’enfant, un pôle spécialisé dans la psychiatrie, en plus d’autres services médicaux et administratifs.

Le ministre de la santé a également effectué une visite au Centre régional d’oncologie de Laâyoune pour la prévention et le traitement du cancer. Ce centre se compose des unités d’examen, de radiothérapie, de chimiothérapie, de l’hôpital de jour, d’une pharmacie, et deux services d’hospitalisation de chimiothérapie et de radiothérapie, en plus des locaux de l'administration et des services publics.

L’ensemble de ces projets s’inscrivent dans le contexte du renforcement de l’offre en soins médicaux dans la région de Laâyoune-Sakia El-Hamra, et la mise en œuvre du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, notamment concernant le volet lié au renforcement et à la réhabilitation des soins médicaux.