Laâyoune: le commerce fleurit grâce au marché type Al Hizam

Le marché type Al Hhizame à Laâyoune s'étale sur une superficie de 20 hectares.

Témoin de l’essor du commerce dans la ville, le marché type Al Hizam à Laâyoune attire de plus en plus de clients qui trouvent leur bonheur. Visite guidée dans le plus grand marché du sud du Royaume.

Diversité des produits, modernité, sécurité... Le marché type Al Hizam de Laâyoune a tout pour séduire les habitants et les commerçants de la ville qui y trouvent tous leur compte avec ses locaux modernes répondant aux normes d'hygiène et de sécurité. «C’est un monument avant d’être un souk. Ce marché fait partie des plus grands projets structurants de la ville de Laâyoune. Ce marché type a participé à faire rayonner le commerce dans cette région», souligne Sidi Mohammed El Moussaoui l’un des responsables de la gestion du marché type Al Hizam. A Laâyoune, Foum El Oued, la plage de prédilection des estivants Ces espaces aménagés sur une surface de 20 hectares accueillent tout type de marchandises: fruits et légumes, poisson, vêtements, produits d’artisanat… «Je trouve ici tout ce qu’il me faut pour le quotidien et je fais mes courses dans les meilleures conditions. Je suis ravie de revenir à chaque fois», témoigne une visiteuse du marché.

Par Hamdi Yara