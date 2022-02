A Laâyoune, l'Association marocaine de protection du consommateur (AMPC) a inauguré, jeudi 10 février 2021, un guichet du consommateur, outil de proximité et plate-forme dédiée à la réception et au traitement des réclamations des citoyens.

L'Association marocaine de protection du consommateur (AMPC) vient d’élargir son réseau de guichets du consommateur qui accueillent les citoyens qui veulent s’informer ou bénéficier de l’aide apportée par ses services, à savoir, l’information, l’orientation, le conseil et le traitement des litiges concernant les produits de consommation.

Abdennasser Lamouissi, président de l'Association marocaine de protection du consommateur à Laâyoune, a indiqué que ce guichet va constituer un outil de proximité et une plateforme dédiée à la réception et au traitement des réclamations des consommateurs, précisant que cette initiative est le fruit de partenariat entre plusieurs acteurs de la société civile, l'AMPC et le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Mohamed Yara, un habitant de Laâyoune, a souligné, pour sa part, le rôle important que jouera ce guichet en tant qu’outil de proximité mis à la disposition des citoyens.

De son côté, Elouafi Afkir, ingénieur d'Etat à la délégation régionale du Commerce et de l'Industrie à Laâyoune, a souligné que ce guichet du consommateur a également pour vocation d’aider les citoyens à résoudre les litiges qui peuvent les opposer à des fournisseurs de biens et services.