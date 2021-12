Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le 23 novembre 2021, à Rabat.

Il n’y aura pas de prolongation de la période des vacances, ni de report de la rentrée scolaire, prévue pour le 3 janvier 2022 a appris Le360 d’une source autorisée, ce jeudi 30 décembre. Voilà qui met un terme à des rumeurs qui circulaient sur le report de la rentrée, depuis plusieurs jours.

Comme cela a été initialement prévu, les élèves marocains seront bel et bien en classe, le 3 janvier 2022, apprend Le360 d’une source autorisée. Il n’y a donc pas de report de la rentrée, qui avait été initialement prévue à cette date.

La source que Le360 a interrogée affirme cependant que des mesures spécifiques seront prises à cette occasion. Les directions des établissements scolaires ont ainsi été appelées à renforcer les mesures de précaution: veiller au port du masque par tous, mais aussi à la désinfection systématique des mains, etc.

Et que faire en cas d’apparition de cas de contamination dans les établissements? Selon ce même interlocuteur, une veille sera instaurée, en coordination, au niveau local, entre les autorités (walis, gouverneurs, pachas et caïds) et les responsables du ministère de la Santé. «Ce sera un traitement au cas par cas, selon l’évaluation [qui aura été] faite au niveau local», a-t-il expliqué.

Selon les termes définissant l’état d’urgence sanitaire, les autorités locales (représentants du ministère de l’Intérieur) ont en effet toute latitude pour prendre les décisions qui s’imposent, afin de protéger la santé de tous.