La FMDC gèle ses activités avec les institutions tunisiennes de protection du consommateur et appelle à boycotter les produits tunisiens.

© Copyright : DR

La Fédération marocaine des droits du consommateur a récemment annoncé le gel de ses activités avec les institutions tunisiennes de protection du consommateur. Elle appelle désormais à boycotter les produits tunisiens.

Dans un communiqué transmis hier, lundi 29 août, la fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) condamne les «positions hostiles» du chef de l'Etat tunisien à l’égard de la cause nationale, qui ont porté atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume.

La FMDC exprime aussi son opposition envers le «comportement irresponsable» du président tunisien, qui a reçu «un séparatiste et un terroriste à la tête d'un Etat fictif», et dénonce «des prises de position qui vont à l'encontre des intérêts des peuples maghrébins et des relations fraternelles qui les lient».

La FMDC a donc décidé de geler toutes formes d'activités et de relations avec les institutions tunisiennes de protection des consommateurs.

La fédération appelle aussi à boycotter l’ensemble des produits tunisiens.

Le Maroc a rappelé le vendredi 26 août dernier son ambassadeur à Tunis, après l'accueil réservé par le chef de l'Etat tunisien au chef de la milice séparatiste.

Un «acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives», selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine.

«Après avoir multiplié récemment les positions et actes négatifs à l'égard du Maroc et de ses intérêts supérieurs, l'attitude de la Tunisie dans le cadre du processus de la TICAD vient confirmer de manière flagrante son hostilité», avait indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

© Copyright : DR