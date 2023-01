La décharge de Médiouna à l’origine de maladies respiratoires chez plusieurs habitants de la région

Les habitants du douar Lahlaybiya tirent la sonnette d’alarme sur l’odeur nauséabonde qui se dégage de la décharge de Médiouna, située à proximité. Cette odeur est à l’origine de maladies de peau et maladies respiratoires dont souffrent plusieurs familles de ce douar.

«Je souffre de crises d’asthme depuis 2007. Les médecins m’ont dit que cette maladie respiratoire a été causée par l’odeur toxique qui se dégage de la décharge de Médiouna. Ma santé continue de se détériorer même si j’ai dépensé tout mon argent en soins médicaux. Je prends plusieurs corticoïdes, mais en vain», explique une habitante du douar interrogée par Le360.

«Mes yeux sont toujours rouges. Je souffre énormément, surtout en fin de journée, mes yeux me brûlent. Le médecin m’a dit que cette allergie est due à la décharge qui abrite des microbes dangereux. Les médecins disent qu’il ne faut pas vivre ici, mais nous n’avons pas d’autres choix», témoigne une autre habitante.

Lire aussi : Décharge de Médiouna: la valorisation des déchets, une solution au problème du lixiviat et de l’odeur nauséabonde

Les enfants ne sont pas épargnés par le danger sanitaire que représente la décharge. «Ma fille souffre de crises respiratoires chroniques. Elle ne peut pas se rendre à l’école sans avoir ses médicaments corticoïdes. J’ai peur pour elle», s’inquiète une mère. Et d’ajouter: «Nous appelons les responsables du conseil de la ville à trouver une solution radicale le plus rapidement possible pour cette décharge qui nous empoisonne».