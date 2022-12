© Copyright : DR

Le marché de construction de la halle aux poissons de nouvelle génération au port de pêche de Mahdia a été remporté par Assala Iskane, pour un montant de 15,88 millions de dirhams.

La construction de la nouvelle halle aux poissons de Mahdia a été confiée à Assala Iskane. Cette société a été la moins-disante. Son concurrent, Tiski, a été écarté étant donné que sa proposition financière dépassait de 28% l’estimation du maître d’ouvrage qu’est l’Office national des pêches (ONP).

Selon l’appel d’offres lancé par l’ONP, le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est fixé à 12 mois. Cette nouvelle halle se composera d’un bâtiment en RDC, avec une halle centrale (espace de vente), un sas de réception, un sas d'expédition, une chambre froide positive, un local de poubelle, un local de saisie, des locaux techniques (un local de chariots, un local pour le groupe électrogène, un local pour le poste transformateur), ainsi que des sanitaires publics.

Pour ce qui est des locaux réservés à l’administration, ceux-ci se composent d’un bureau et d'un laboratoire vétérinaire, d’un espace réservé à l’accueil et la circulation, d’un local des produits d'entretien et d’un bureau du chef de la halle, entre autres.

Une unité de gestion des contenants normalisés (UGCN) sera aussi aménagée. Elle sera d'une superficie de 340 m2 au niveau de la halle existante, et sera composée de deux bureaux pour le personnel et d’une zone humide ainsi qu’une zone sèche pour le stockage des caisses sales et de celles nettoyées.