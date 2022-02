© Copyright : DR

KIosque360. Les services de la gendarmerie de Khouribga ont mis fin aux méfaits d’une bande criminelle composée de trois individus qui agressaient des automobilistes et les délestaient de leurs biens et de leurs voitures. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les éléments de la gendarmerie de Khouribga ont mis hors d’état de nuire une dangereuse bande criminelle dont les éléments se faisaient passer pour des autostoppeurs pour dévaliser les automobilistes et s’emparer de leurs voitures.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 24 février, que les malfaiteurs dépossédaient leurs victimes de leur argent et leurs portables avant de les abandonner dans une zone isolée et prendre la fuite à bord de leurs voiture. Selon une source proche de l’enquête, la bande criminelle est composée de trois membres dont le chef est un cinquantenaire ayant des antécédents judiciaires.

Les suspects qui ont agressé plusieurs automobilistes se présentaient comme des agriculteurs cherchant à rejoindre des souks hebdomadaires de la région. Dès que le conducteur démarre, ils le menacent avec une arme blanche, le délestent de tous ses biens et l’obligent à s’arrêter et à descendre de sa voiture. La multiplication de ces agressions a mis en alerte les services de sécurité dans plusieurs villes et zones rurales sans qu’ils arrivent à mettre la main sur les membres de cette bande criminelle.

Le quotidien Assabah rapporte que c’est à la suite d’une plainte déposée par un automobiliste que les gendarmes ont pu rassembler des indices pour traquer les malfrats. La victime, un agriculteur, leur a fourni des détails sur les trois individus qui l’ont agressé et volé son pick-up. Les enquêteurs ont effectué une large opération de ratissage dans les différents endroits de la province de Khouribga. Une opération qui leur a permis de localiser la voiture, qui roulait sur une route menant à la ville d’El Gara avant de la pourchasser et obliger son conducteur à s’arrêter.

Ce dernier a été interpellé sur le champs, tandis que ses complices se sont enfuis mais les gendarmes ont pu les identifier et sont activement recherchés. Le chef de la bande a été placé en garde à vue pour une enquête préliminaire avant d’être déféré devant le procureur général du roi près de la cour d’appel de Khouribga.