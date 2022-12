© Copyright : DR

Kiosque360. Au moins cinq gendarmes ont été interpellés pour soupçons de corruption les liant à un baron de la drogue de Khémisset, récemment arrêté. L’affaire n’a pas encore livré tous ses secrets. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

En fin de semaine dernière, une juge d’instruction en charge des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat a ordonné le placement d’un adjudant de la Gendarmerie royale, vice-chef de la brigade motocycliste officiant sur l’autoroute de Sala Al Jadida, en détention préventive à la prison d’Al Arjate 2.



Cet adjudant de la Gendarmerie royale devra répondre des soupçons de corruption qui pèsent sur lui. Il est également soupçonné de participation au trafic de drogue, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du 20 décembre.



Quatre gendarmes ont également été interpellés pour le même chef d’accusation, la corruption. A l’origine de ces arrestations, un baron de la drogue, interpellé récemment à Khémisset, assurent les sources du quotidien arabophone. Des appels téléphoniques entre le mis en cause et les gendarmes ont conduit à ces arrestations.



En effet, les enquêtes préliminaires ont relevé de forts soupçons de corruption entre le baron de la drogue et les gendarmes interpellés. Ces derniers auraient fermé l’œil sur les activités du baron de la drogue à Khémisset et ses environs, rapportent les sources d’Assabah. Ce qui aurait permis à ce baron d’étendre ses zones d’influence et de dominer le marché régional de la drogue. Fort de cette position, celui-ci s’est essayé au trafic de drogue au niveau national, après avoir tissé des relations avec d’autres barons, notamment issus du Nord du pays.



Toujours selon les mêmes sources du quotidien Assabah, un autre gendarme, fraîchement retraité, serait également concerné par les enquêtes menées par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ). Cet ancien membre de la brigade motocycliste de Kénitra devrait également être placé en détention provisoire à l’issue des enquêtes.



D’après le quotidien, ces enquêtes, désormais élargies, laissent présager l’interpellation d’autres gendarmes, la BNPJ ayant pris le soin de collecter et d’analyser toutes les informations et données susceptibles de confirmer ou d’infirmer les liens de corruption qui pèsent sur les gendarmes en lien avec le baron de drogue de Khémisset.