Kaa Asras: entre mer et montagne, une plage paradisiaque à découvrir, près de Chefchaouen

Près de Oued Laou, la plage de Kaa Asras est devenue le lieu de rencontre de prédilection des vacanciers, issus de la région de Chefchaouen ou d’ailleurs.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Entre le bleu marin de la Méditerranée et le vert des sommets du Rif, la plage de Kaa Asras, dans la province de Chefchaouen, offre au regard un paysage paradisiaque. A proximité de Oued Laou, le site est devenu l’un des endroits les plus fréquentés de cet été qui s'achève... Le360 s'y est rendu. Ambiance et images.

Après deux années marquées par la pandémie, la plage Kaa Asras reprend vie. «Je suis un abonné de cette plage, je viens souvent fréquenter ce lieu de détente mais aussi de retrouvailles», témoigne, interrogé par Le360, un habitué des lieux. «Personnellement, j’ai adoré la plage de Kaa Asras. Elle est parfaite pour la baignade. La sécurité est assurée, et vous pouvez nager en toute sérénité. Elle est également propre. Ici, je profite également de la vue imprenable sur les montagnes», affirme un vacancier, le regard rivé vers ce paysage paradisiaque. Province de Chefchaouen: en quête de fraîcheur, ils se rendent en nombre à la plage de Targha, en mer Méditerranée Il faut dire qu'avec la clarté de son eau turquoise, typique des rivages méditerranéens, et son sable doré, Kaa Asras est devenue le lieu de rencontre de prélection des vacanciers, aussi bien de la province de Chefchaouen, qu'issus d’ailleurs. Une plage idéale pour les familles, désireuses de changer d’air et de découvrir à la fois les sommets du Rif et la mer Méditerranée.

Par Said Kadry