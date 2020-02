© Copyright : DR

Le YouTubeur Mohammed Sekkaki, alias Moul Lkaskita, a été condamné en appel, à Settat, ce mardi 18 février, à une peine de 4 ans de prison ferme et au versement d'une amende de 40.000 dirhams, soit la même condamnation que celle prononcée à son encontre en première instance.

C'est ce qu’a appris Le360 auprès de l’avocat de Mohammed Sekkaki, Me Mohammed Ziane, du barreau de Rabat. "Moul Lkaskita" a été condamné à 4 ans de prison ferme et à une amende de 40.000 dirhams par le juge près la Cour d'appel de Settat, un verdict identique à celui énoncé à son encontre, le 26 décembre dernier, en première instance.

Ce YouTubeur avait été arrêté début décembre 2019 à Settat, après avoir diffusé sur ce réseau social une vidéo comportant des injures à l'encontre de citoyens marocains, et des propos attentant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, avait alors indiqué le ministère public, suite à son interpellation.

"Suite à la publication d'une vidéo sur YouTube en date du 29 novembre 2019 sur une chaîne portant le nom 'Moul Kaskita' comprenant des propos injurieux à l'encontre des citoyens marocains et touchant à leur dignité et à leurs institutions constitutionnelles, l'individu concerné a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête", avait précisé le communiqué du Parquet général.

Selon son avocat, "Moul Lkaskita" veut porter ce verdict devant la Cour de cassation, dernier recours judiciaire dont il dispose.