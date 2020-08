© Copyright : DR

Kiosque360. Un quinquagénaire a été condamné par la Cour d’appel d’El Jadida à quinze ans de réclusion criminelle pour violences sexuelles sur mineurs. Les crimes avaient été enregistrés sur une carte-mémoire. Les détails.

Le pédophile arrêté dernièrement dans la localité de Bir Jdid, dans la région d’El Jadida, vient d’être condamné par la Chambre criminelle de la Cour d’appel de la ville à quinze ans de prison ferme. Il était poursuivi en état de détention pour abus sexuels sur mineurs et récidive, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce mardi 25 août.

L’affaire de ce pédophile quinquagénaire, qui a été interpellé par la gendarmerie royale de Bir Jdid, avait éclaté lorsqu'une carte-mémoire SD égarée avait été retrouvée par des citoyens. Or, les crimes abominables de cet homme, qui travaillait dans un four traditionnel, y avaient été enregistrés.

Les scènes horribles découvertes sur cette carte-mémoire ont permis à la gendarmerie royale d'identifier le criminel, qui a immédiatement été mis hors d’état de nuire, rappelle le quotidien. Le mis en cause a ainsi été arrêté dans la localité d’Azemmour et déféré devant le parquet général d’El Jadida, qui l’a poursuivi pour abus sexuels sur mineurs, violences sexuelles et récidive.

L'expertise des vidéos découvertes sur la carte-mémoire égarée et sur le téléphone portable du criminel, qui contenait également des images abjectes, a permis de dénombrer une dizaine de victimes, âgées de cinq à douze ans. L'homme, qui attirait ses victimes en leur offrant quelques sous, les entraînait tantôt dans son appartement, tantôt dans des zones désertes de la localité de Bir Jdid.

Les scènes découvertes sur la carte-mémoire et le téléphone interpellent à plus d’un titre, le criminel étant allé jusqu'à immortaliser le calvaire de ses victimes. Multi-récidiviste, ce quinquagénaire avait déjà été condamné, à six reprises, pour les mêmes crimes, précisent les sources du quotidien.