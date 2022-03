© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

C’est un autre vol spécial opéré par Royal Air Maroc en provenance de Bratislava (Slovaquie), qui a atterri, ce vendredi après-midi, 4 mars 2022, à l’aéroport de Casablanca, avec à bord 160 Marocains établis en Ukraine fuyant la guerre. Retour en images.

Le vol spécial mis en place par la compagnie nationale Royal Air Maroc, au départ de Bratislava, capitale de la Slovaquie, vers Casablanca, a rapatrié, un autre groupe de Marocains d’Ukraine, majoritairement des étudiants, dans le sillage de l’éclatement du conflit russo-ukrainien le 24 février dernier.

A leur sortie de l’aéroport, les Marocains rapatriés ont décrit le calvaire qu’ils ont vécu en Ukraine et les difficultés rencontrées pour sortir du pays et échapper à la guerre. Ils ont unanimement salué les efforts déployés par les autorités marocaines pour faciliter leur passage vers les pays frontaliers.

«Il nous a fallu 28 heures au total pour arriver à Lviv. Par la suite, nous nous sommes dirigés vers Uzhhorod, avant de passer la frontière. Dieu merci, le transit s’est fait en 15 minutes et sans problèmes. Des membres du staff de l’ambassade du Maroc nous attendaient. Ils nous ont accueillis et hébergés pendant deux jours, avant d’embarquer à bord de l’avion de la RAM», raconte un étudiant marocain établi à Kharkov, soulagé d'être rentré au pays.

«C’était terrible. Nous ne mangions pas, et le sommeil était impossible à trouver. Nous étions dans un sous-terrain, et lorsque nous souhaitions sortir pour faire quelques courses, les sirènes retentissaient, et nous devions rentrer. Je remercie le Maroc pour les efforts qu’il a fournis pour venir à la rescousse de ses ressortissants», souligne pour sa part une étudiante marocaine installée à Zaporojie.

«La distance à parcourir était longue parce que la ville dans laquelle j’habitais était très loin des frontières, mais Dieu merci les trains étaient toujours en marche. Le plus difficile était le manque de nourriture et d’eau», témoigne un autre étudiant de retour d’Ukraine.

«Je remercie l’ambassade du Maroc qui a fourni des efforts louables et qui nous a accueillis et accompagnés dès notre arrivée aux frontières, et le Maroc d’avoir mis en place ces vols spéciaux à un prix très abordable», ajoute-t-il.

Deux autres vols spéciaux de la compagnie ont été programmés au cours de cette journée du vendredi 4 mars. Le premier en provenance de Varsovie (Pologne) vers Agadir, et le second au départ de Budapest (Hongrie) vers Casablanca.

Royal Air Maroc a par ailleurs annoncé hier, jeudi 3 mars 2022, avoir augmenté son offre en faveur des Marocains établis en Ukraine avec de nouveaux vols, les 5, 6 et 7 mars, au départ de Bucarest (Roumanie), Budapest (Hongrie) et Varsovie (Pologne), et ceci toujours au même tarif de 750 dh.