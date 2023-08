Jobs d’été. Ep3. À la rencontre des vendeurs ambulants de café aromatisé aux épices

Quoi de plus beau que de savourer un café aromatisé aux épices, avec comme vue, la plage de Bouznika. Si vous n’avez pas le temps pour le préparer chez vous, ne vous en faites pas, les vendeurs ambulants de ce délicieux liquide noir arpentent les plages durant cette période estivale. À la plage de Bouznika, ces vendeurs ambulants, jeunes et moins jeunes, sont à gogo.

Rehal est l’un d’entre eux. «Café, café!». Avec sa voix aigüe et quelque peu fatiguée, Rehal qui n’habite pas loin de Bouznika, passe ses journées à la plage à slalomer entre les estivants dans l’espoir de vendre son café à 4 ou 5 dirhams le verre.

«Je me réveille à 7 heures du matin pour préparer un délicieux café aromatisé aux épices. Vers 9 heures, je suis déjà à la plage. Ma journée s’achève quant il n’y a plus de clients sur la plage. Chaque été, j’exerce cette activité pour générer un revenu. Généralement, l’affluence augmente durant cette période», se confie ce vendeur que Le360 a rencontré.

«Je préfère travailler samedi et dimanche. Pendant les weekends, je peux gagner jusqu’à 200 dirhams par jour. Pour les autres jours, je gagne entre 100 et 150 dirhams. Je vends aussi des bonbons et des cacahuètes», ajoute ce vendeur en train de servir un client.

Rencontré par Le360, Hicham, un autre vendeur ambulant de café vient de la ville de Benslimane pour vendre cette boisson aux vacanciers de la plage de Bouznika. «Je viens vendre le café dans cette plage pour la première fois. Je commence mon boulot vers 9 heures du matin. L’engouement augmente surtout les après-midis entre 15 heures et 16 heures», précise-t-il.