Jobs d’été. Ep1. Avec les vendeurs d’articles de plage dans la ville de Bouznika

Avant de se rendre à la plage, il faut se munir d’accessoires indispensables: parasol, serviette, lunettes de soleil... Mais au cas où vous en auriez oublié quelques-uns, ne vous en faites pas, les vendeurs de plage ont ce qu’il vous faut. Sur la plage de Bouznika, les vendeurs ambulants sont de retour. Jeunes et moins jeunes, ils proposent de nombreux articles.

Mohamed est l’un d’entre eux. «Je commence ma journée à 7h du matin et je la termine généralement vers 22h. Ce business me permet d’améliorer mes revenus pendant les vacances», explique le jeune homme qui exerce cette activité chaque été, affairé à gonfler une bouée.

«Nous passons la nuit ici pour surveiller nos étals. Nous préparons nos marchandises tôt le matin. Notre journée s’achève quand il n’y a plus de clients sur la plage. Les estivants viennent surtout acheter les jeux de plage entre midi et 16 heures. Les samedis et dimanches, les gens sont plus nombreux et la demande est plus importante», détaille notre interlocuteur.

À quelques mètres de Mohamed, un autre vendeur estime que cette année, les stocks sont «un peu difficiles à écouler». «D’habitude, l’engouement pour l’achat des jeux de plage commence à partir de la mi-juillet jusqu’à la mi-août. Jusqu’à présent, l’affluence ne semble pas vraiment au rendez-vous. L’année dernière à la même période, les vacanciers, surtout ceux résidant à l’étranger, étaient très nombreux. Nous espérons avoir plus de clients dans les jours à venir», espère-t-il.

Quant aux prix des articles, le même vendeur assure qu’ils demeurent raisonnables et accessibles: «Les bouées sont vendues entre 20 et 40 dirhams et les seaux de jeux entre 30 et 40 dirhams. Les parasols se négocient entre 150 et 200 dirhams selon leur qualité, tandis que les shorts de bain se vendent entre 30 et 70 dirhams. Enfin, les serviettes de bain se vendent entre 50 à 100 dirhams».