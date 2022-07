© Copyright : DR

Un incendie s’est déclenché ce mercredi 13 juillet à 23h30, dans un dépôt de stockage de produits finis du groupe Lesieur Cristal, situé à Roches Noires.

Le déclenchement immédiat des alarmes a permis aux équipes de sécurité d’intervenir rapidement, d’alerter les pompiers, informe le groupe dans un communiqué.

«Grâce aux efforts louables des autorités locales ainsi que des sapeurs-pompiers, l’incendie en question a été vite maîtrisé dans la soirée», indique Lesieur Cristal.

Aucune perte humaine n’est à déplorer. «Cet incident n’aura aucun impact ni sur l’approvisionnement en continu du marché, ni sur la qualité des produits, ni les prix de vente», précise le groupe.

L’analyse des causes et des circonstances de cet incident est en cours.

«Nous saluons les efforts des agents de la Protection Civile et les Autorités Locales ainsi que les équipes de Lesieur Cristal, dont la rapidité d'intervention et la compétence ont permis de cerner rapidement le sinistre et de le maitriser», conclut le communiqué du groupe.