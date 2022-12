© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

VidéoUne explosion est survenue ce jeudi 22 décembre 2022, aux alentours de 18h00, dans un dépôt de gaz à Mohammedia. Grâce à la mobilisation des équipes dépêchées sur place, aucune victime n'est à déplorer et la zone voisine a été évacuée. Le récit.

Un incendie s’est déclaré, ce jeudi 22 décembre 2022, dans un dépôt de gaz situé dans la zone industrielle de Mohammedia. Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les services de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires. Les équipes d'intervention, soutenues par des éléments de la société Marsa Maroc et de la Lydec, ont réussi, vers 20h30, à maîtriser l'incendie qui n'a pas fait de victimes.

Approché par Le360, un habitant a souligné qu’une fuite de gaz propane, qui a duré une vingtaine de minutes, avait été suivie d'une explosion. Il a, par ailleurs, fait observer que de telles fuites s'étaient déjà produites. Il a également indiqué que la première explosion avait été entendue aux alentours de 18h30.

De son côté, Hicham Aït Menna, président du conseil communal de Mohammedia, a signalé que le feu a été maîtrisé et que les efforts des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des services de la protection civile se poursuivent, ajoutant qu’il faudra désormais revoir le plan d’aménagement de la ville pour mieux assurer la sécurité des riverains.

Quant à Mohamed Malouli, directeur provincial de la Lydec à Mohammedia, il a relevé que les équipes mobilisées par cet opérateur ont travaillé d’arrache-pied pour subvenir aux besoins des pompiers en eau.

Une vingtaine d’agents (électricité et eau) ont été envoyés sur les lieux pour épauler les soldats du feu, a-t-il fait savoir.

A noter que dans le cadre des mesures de précaution, les équipes d'intervention, appuyées par les éléments de Marsa Maroc et Lydec, se sont efforcées de sécuriser et d'évacuer la zone adjacente à l'entrepôt et d'évacuer les habitants.

Une enquête a été ouverte par les autorités sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet accident.