VidéoL’incendie survenu ce jeudi 22 décembre 2022 à 18h00, dans un dépôt de gaz situé à Mohammedia, a été maîtrisé à 20h30. Cinq camions-citernes ont pris feu, la zone voisine a été évacuée.

Dans un communiqué, les autorités locales de Mohammedia annoncent que l’incendie ayant eu lieu ce jeudi 22 décembre 2022 à partir de 18h00, dans un dépôt de gaz situé à Mohammedia, a été maîtrisé à 20h30. Immédiatement après avoir été avisées de l'accident, les autorités locales, et de sécurité, ainsi que les éléments de la protection civile ont été dépêchés sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires pour combattre les flammes. Aucune victime n’est à déplorer, rassure-t-on.

S’agissant des dégâts matériels, les autorités locales de Mohammedia signalent que cinq camions-citernes sur les sept qui étaient présents sur le site ont pris feu, avec une charge de 8 tonnes chacun.

Dans le cadre des mesures de précaution, les équipes d'intervention, appuyées par les éléments de Marsa Maroc et Lydec, se sont efforcées de sécuriser et d'évacuer la zone adjacente à l'entrepôt et d'évacuer les habitants.

Une enquête a été ouverte par les autorités sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet incident.