© Copyright : Sarah Kaichouh / MAP

La sécheresse va t-elle impacter l'offre en bovins et caprins pour célébrer l'Aïd al-Adha cette année? Cette question a été posée à Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse organisé ce jeudi 2 juin 2022, en marge du Conseil de gouvernement. Voici sa réponse.

L’offre en ovins et caprins pour l'Aïd al-Adha est de 7 millions de têtes et la demande est de 6 millions de tête. C’est ce qu’a déclaré Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement lors du point de presse qui s'est tenu à l’issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi 2 juin 2022. Ceci signifie donc que l'offre dépasse la demande.

«Vu le contexte particulier cette année, à cause de la faiblesse des précipitations, des mesures ont été prises pour contrer les effets de la sécheresse», a déclaré le porte-parole du gouvernement. Mustapha Baitas fait ici allusion au plan anti-sécheresse doté de 10 milliards de dirhams sur instruction royale.

Une partie de ce plan est dédiée à l’alimentation du bétail et une autre à la santé du cheptel.

Pour rappel, et toujours dans le cadre des préparatifs de l'Aïd al-Adha 1443 (2022), les services vétérinaires de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ont enregistré, depuis le mois de janvier 2022, plus de 242.000 unités d'engraissement d’ovins et caprins.

Plus de 5 millions d’ovins et de caprins ont été identifiés jusqu’au 2 juin 2022. Cette opération se poursuit et devrait concerner 7 millions d’ovins et de caprins à l’instar de l’année précédente.

Mustapha Baitas a également relevé que suite aux visites d'inspection pour s'assurer de la bonne santé du cheptel, les agents de l'ONSSA ont rédigé deux PV faisant état d'irrégularités.