Hémophilie et maladies hémorragiques: le CHU de Rabat inaugure la première base de données électronique

Silvère Aubriot, directeur général de Novo Nordisk Maroc (à droite) et Abdelkader Errougani, directeur du CHU Ibn Sina-Rabat (au centre), lors du lancement de la première base de données électronique de l’hémophilie et des maladies hémorragiques, jeudi 22 septembre 2022.

Le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat et le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk ont annoncé la mise en place et le lancement du projet de la première base de données électronique de l’hémophilie et des maladies hémorragiques constitutionnelles au Maroc.

Le projet en question se fera, en effet, au service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital d’enfant et à l’unité aiguë d’hémophilie des urgences médico-hospitalières du CHU Ibn Sina de Rabat, indique un communiqué conjoint du CHU Ibn Sina et des laboratoires Novo Nordisk Pharma. «Cette initiative a pour objectif d’informer les décideurs en matière de prise en charge de l’hémophilie et des autres maladies hémorragiques constitutionnelles et de permettre un suivi de l’impact des plans nationaux mis en place», indique le même document. Le projet s’articule autour de deux axes, notamment la mise en place d’un système informatique de collecte et de partage d’information sur l’hémophilie et le développement de capsules éducatives sur l’hémophilie, exploitables en multi support, notamment la télévision et les smartphones. Les partenaires ont organisé, jeudi 22 septembre, une cérémonie d’inauguration à l’hôpital d’enfants de Rabat afin de présenter le projet dans les détails et de découvrir le nouveau parcours digital du patient hémophile au sein de l’hôpital d’enfant. Rabat: inauguration du Centre hospitalier Moulay Youssef, pour un investissement de 580 millions de dirhams «A travers la création de cette base de données électronique, nous comptons apporter une nouvelle fois notre soutien aux patients hémophiles et aux professionnels de la santé tout en sensibilisant un maximum de personnes autour de cette maladie qui est, pour le moment, incurable», a déclaré Abdelkader Errougani, directeur du CHU Ibn Sina de Rabat. «Notre mission chez Novo Nordisk est de lutter contre les pathologie chroniques, telles que l’hémophilie, en offrant aux patients et à leur entourage des solutions innovantes, tant sur le plan médicamenteux que dans l’amélioration de la prise en charge au sens large. Mettre à la disposition des professionnels de santé un outil tel que cette base de données permettra à la communauté médicale et scientifique marocaine d’améliorer significativement le suivi, la prise en charge et la condition du patient hémophile au Maroc. Nous œuvrons pour un futur où les personnes souffrant d’hémophilie puissent vivre pleinement sans se soucier de leur condition», a déclaré Silvère Aubriot, directeur général des laboratoires Novo Nordisk Maroc. Ce projet s’inscrit, en effet, dans la stratégie du ministère de la Santé qui a retenu dans l’axe 23 de son Plan national de la santé 2025: «l’instauration d’un système national d’information sanitaire intégré».

Par Ihssane El Zaar