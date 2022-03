© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Le prix du paprika a doublé en une semaine. Alors que cette épice était vendue à 25 dirhams le kilo la semaine dernière, elle coûte en ce moment 50 dirhams le kilo. C'est ce qu'a constaté Le360 lors d'une tournée dans un marché aux épices de Casablanca.

A l'approche du mois de ramadan, certaines épices ont connu une augmentation fulgurante. C’est le cas du paprika, ou piment doux, dont le prix au kilo a atteint 50 dirhams alors qu’auparavant il ne dépassait pas les 25 dirhams.

Au célèbre marché des épices de Derb Sultan, à Casablanca, les vendeurs étaient tous unanimes quant à cette hausse des prix qui a été largement constatée depuis quelques jours.

Cette hausse concerne également deux autres épices très consommées dans la cuisine marocaine, à savoir le cumin et le poivre. Le curcuma et le gingembre ont été visiblement épargnés par cette augmentation aux dires de plusieurs vendeurs. «On nous dit que c’est à cause de la grève des transports, mais, en réalité, on ne sait pas trop pourquoi le prix du paprika a augmenté de la sorte soudainement», confie un commerçant face caméra pour Le360.

Ce qui n’a pas manqué de provoquer la colère des clients qui n’hésitent pas à faire part de leur mécontentement aux commerçants.