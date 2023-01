© Copyright : DR

Les prix du lait infantile ont été revus à la hausse. Cette augmentation est de l’ordre de 20%, selon Amine Bouzoubaâ, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, qui l'attribue à la flambée des prix des matières premières dans le monde entier.

Le lait infantile n'est pas épargné par la hausse des prix. Un véritable coup dur pour les parents. Selon Amine Bouzoubaâ, secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc, interrogé par Le360, cette augmentation est de l’ordre de 20%, et ce, depuis septembre 2022.

«Par exemple, le prix du lait infantile du premier âge (de 0 à 6 mois) est passé de 75 à 90 dirhams la boîte», illustre notre interlocuteur, expliquant que «cette augmentation résulte de la flambée des prix des matières premières dans le monde entier». Et d'ajouter que la plupart des laits infantiles sont fabriqués à l’étranger.

«Face à cette augmentation des prix, nous constatons une faible consommation du lait infantile au niveau des pharmacies. Certains parents le remplacent par le lait végétal, dont la composition nutritionnelle ne répond pas aux besoins du nourrisson. C’est une pratique qui met en danger la santé du nourrisson», avertit Bouzoubaâ.

Egalement contacté par Le360, Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC), souligne, de son côté, que le lait infantile, indispensable pour le développement du nourrisson, devrait être listé parmi les produits réglementés, à l'instar des médicaments. «Ce n’est pas la première augmentation du prix du lait infantile, mais bien la troisième», s’insurge-t-il.

«Le gouvernement est appelé à user de la Loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence pour contrôler les prix du lait infantile», ajoute le président de la FMDC.

Le lait végétal, un danger pour les nourrissons?

Il est clair que le lait maternel est l'aliment idéal pour tout nourrisson, confirme pour Le360 la nutritionniste Riyane El Hayboubi. «La fonction digestive du nourrisson en premier âge est très fragile, la première des choses à recommander, c’est le lait maternel. Ensuite, le nourrisson peut être nourri au lait infantile du premier âge qui est adapté à ses besoins nutritionnels et à son développement», détaille-t-elle.

Et d’ajouter: «Les laits infantiles du premier âge renferment de précieuses vitamines, à savoir la vitamine A impliquée dans la vision et le système immunitaire, la vitamine B qui facilite l'assimilation des glucides, et la vitamine D qui permet de fixer le calcium sur les os.»

Dr El Hayboubi insiste sur le fait que le lait végétal est une boisson qui n’est pas adaptée à la consommation des nourrissons, car elle ne répond pas à leurs besoins en protéines spécifiques et en fer. L’enfant ne peut donc consommer le lait végétal qu’à partir de deux ans.