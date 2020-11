© Copyright : DR

Dans l'Oriental, il y a eu 12 décès de patients atteints du Covid-19 hier, lundi 9 novembre. Le ministère de la Santé explique, dans un communiqué, les raisons à l'origine de cette hausse de la mortalité dans cette région du Maroc.

Si les décès des suites du Covid-19 dans l'Oriental sont en augmentation, c'est parce que, dénoncent des médias régionaux et des internautes sur les réseaux sociaux, il y a eu des négligences de la part du personnel médical.

Hier, lundi 9 novembre, les statistiques du ministère de la Santé ont fait état, dans leur bilan quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays, d’un total de 12 décès dans la région, regroupant Oujda et Nador, entre autres.

«Les cas qui ont augmenté concernent plus particulièrement les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques», précise ce mardi, dans un communiqué, le département dirigé par Khalid Aït Taleb. Ces assertions émanant de médias locaux et de certains habitants de la région sont donc formellement démenties par le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé souligne également, dans ce même communiqué, que l’augmentation de la mortalité dans le rang des personnes infectées par le Covid-19 est due à un retard dans leur prise en charge médicale.

«Les personnes atteintes du Covid-19 se dirigent tard vers les hôpitaux, d’où un retard dans le diagnostic, un retard dans la prise en charge et une aggravation des cas, menant au décès», explique le document.